Синтаксический разбор предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи , и макушка высокой сосны

Русский язык
Синтаксический разбор предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи , и макушка высокой сосны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч подлежащее,выглянул сказуемое первый определение на макушке обстоятельство высокой определение сосны дополнение солнца дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделите сказуемые в безличных предложениях. Об этом жильце надо бы рассказать подробней, потому что в первую очередь подозрения пали на него. Но...
Ответить
Русский язык
Словосочетанич со словами оживать и оживлять
Ответить
Математика
А(-6,1) В(0,5) С(6,-4) Д(0,-8) доказать что четырёхугольник АВСД прямоугольник
Ответить
Математика
Сколько в 15ц 6кг= кг ответте добрые люди
Ответить
Английский язык
10 предложение на английском на possessive pronouns
Ответить