Синтаксический разбор предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи , и макушка высокой сосны
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Синтаксический разбор предложение. Первый луч солнца выглянул из-за тучи , и макушка высокой сосны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч подлежащее,выглянул сказуемое первый определение на макушке обстоятельство высокой определение сосны дополнение солнца дополнение
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