Вычислить: 1) (-1/5)·(-1/5)⁻⁴ 2) 17⁻⁵ · 17³ · 17
Алгебра
Вычислить: 1) (-1/5)·(-1/5)⁻⁴ 2) 17⁻⁵ · 17³ · 17
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