Помогите пж Восстановите пример на сложение подставив вместо звёздочек нужные цифры *56+5*8+71*=*205
Математика
Помогите пж Восстановите пример на сложение подставив вместо звёздочек нужные цифры *56+5*8+71*=*205
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
956+538+711=2205...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
При каком значении n дробь будет несакратимой? 1) n/12 2) n/15 3) n/16 4) n/20 плизз прошу дам 10 ??алл умаляю
Математика
Известно, что периметр равностороннего треугольника — 51 см. Определи периметр д??нного четырёхугольника, который состоит из равносторонних треуг...
География