Напишите свою мечту (5 предложений)
Обществознание
Напишите свою мечту (5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я мечтаю о настоящем друге. В наше время осталось мало людей, которым можно доверять абсолютно все, делится секретами и переживаниями. Большинство, в наше время, прячутся за оболочкой, непреступной стеной, и чтобы ее преодолеть необходимо полностью посвятить себя другу. И тогда постепенно ты будешь видеть сквозь эту стену, и сам будешь открываться для других Возможно, моя мечта покажется странной, но задумайтесь.. вокруг очень мало людей, которых вы можете назвать настоящими друзьями
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