Напишите свою мечту (5 предложений)

Гость: Гость:

Я мечтаю о настоящем друге. В наше время осталось мало людей, которым можно доверять абсолютно все, делится секретами и переживаниями. Большинство, в наше время, прячутся за оболочкой, непреступной стеной, и чтобы ее преодолеть необходимо полностью посвятить себя другу. И тогда постепенно ты будешь видеть сквозь эту стену, и сам будешь открываться для других Возможно, моя мечта покажется странной, но задумайтесь.. вокруг очень мало людей, которых вы можете назвать настоящими друзьями