Синтаксический разбор предложения: в осеннем саду папа отрезал сухие сучья на фруктовых деревьях: яблонях, сливах, вишнях.
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Синтаксический разбор предложения: в осеннем саду папа отрезал сухие сучья на фруктовых деревьях: яблонях, сливах, вишнях.
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Гость:
(повеств.,невоскл., непобуд..)
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