Синтаксический разбор слова зверька
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Синтаксический разбор слова зверька
Ответ(ы) на вопрос:
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Зверька—имя существительное: одушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж зверька—имя существительное: одушевлённое, мужской род единственное число, родительный падеж. зверька Состав слова «зверька»: корень [зверь] + суффикс [к] + окончание [а] Основа(ы) слова: зверьк Способ образования слова: суффиксальный
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