Система отсчета связана с движущимся поездом. В каком случае такую систему отсчета можно считать инерциальной? Даю 11 баллов

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Только в том случае, если поезд движется равномерно и прямолинейно относительно ДРУГОЙ инерциальной системы отсчёта. В данном случае за такую ДРУГУЮ инерциальную систему отсчёта имеет смысл принять систему отсчёта, связанную с Землёй.