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Скажите как решить. (x-2)(-x-)=0
Алгебра
Скажите как решить. (x-2)(-x-)=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)=0. (-x-)=0 x=2
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