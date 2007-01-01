Скажите как зделать- С помощью положительных и отрицательный чисел записать геог??аф.данные 1)исток волги расположен на высоте 228м выше уровня океана 2)каспийское море находится на 28м ниже относительно уровня океана 3)мёртвое...

Математика

Скажите как зделать- С помощью положительных и отрицательный чисел записать геог??аф.данные 1)исток волги расположен на высоте 228м выше уровня океана 2)каспийское море находится на 28м ниже относительно уровня океана 3)мёртвое море расположено на 400м ниже относительно уровня океана 4)озеро селигер находится на высоте 220м выше уровня океана. Помогите срочно :)

Автор: Гость