Скажите наиболее активно с водой при комнатной температуре реагирует калий, натр??й, кальций или магний
Химия
Скажите наиболее активно с водой при комнатной температуре реагирует калий, натр??й, кальций или магний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калий. магний с водой не реагирует кальций реагирует, но не там сильно натрий реагирует со взрывом, но калий реагирует сильнее, т.к. он находится ниже натрия в ПСХЭ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Fill in the correct preposition and translate the sentences. a)up b)on c)along d)over e)down f)off 1. They don′t get …… with each other. 2. T...