Скажите наиболее активно с водой при комнатной температуре реагирует калий, натр??й, кальций или магний

Химия
Скажите наиболее активно с водой при комнатной температуре реагирует калий, натр??й, кальций или магний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калий. магний с водой не реагирует кальций реагирует, но не там сильно натрий реагирует со взрывом, но калий реагирует сильнее, т.к. он находится ниже натрия в ПСХЭ
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