Скажите правила умножения
Математика
Скажите правила умножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение — это действие в результате которого находят сумму одинаковых слагаемых. Умножить число а на число Ь означает найти сумму Ьслагаемых, каждое из которых равно а. Числа, которые перемножаются, называются множителями (или сомножителями), а результат умножения — произведением.
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