Скажите существительное во множественном числе, женского рода, 3его склонения, с окончанием - ы - . Заранее спасибо! Падеж не важен.
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Скажите существительное во множественном числе, женского рода, 3его склонения, с окончанием - ы - . Заранее спасибо! Падеж не важен.
Ответ(ы):
Гость:
Напиши женщины или косы,это существительные
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