Скажите существительное во множественном числе, женского рода, 3его склонения, с окончанием - ы - . Заранее спасибо! Падеж не важен.

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Скажите существительное во множественном числе, женского рода, 3его склонения, с окончанием - ы - . Заранее спасибо! Падеж не важен.

Автор: Гость