В 20 часов термометр показывал температуру -3°С.Через 3 часа температура воздуха из??енилась на 4°С.Какой стала температура воздуха?

Математика
В 20 часов термометр показывал температуру -3°С.Через 3 часа температура воздуха из??енилась на 4°С.Какой стала температура воздуха?
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