Каким свойством обладает диагональ
Математика
Каким свойством обладает диагональ
Ответ(ы):
Гость:
Параллельны, равны, делят на пополам
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