Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходится. Соедини линией равные величины: 5 км 89 м 5890 м 58900 дм 589 м 589 дм ...
Математика
Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходится. Соедини линией равные величины: 5 км 89 м 5890 м 58900 дм 589 м 589 дм 5089 м 58900 см 5809 м 580 м 900 см 58900 см 20 м 85 см 28500 см 28 м 5 см 28005 мм 285 дм 2850 см 28 м 5 мм 2805 см 2 м 85 см 280 дм 5 мм
Ответ(ы):
Гость:
5 км 89 м 5890 м 58900 дм 589 м 589 дм 5089 м 58900 см 5809 м 580 м 900 см = 58900 см 20 м 85 см 28500 см 28 м 5 см 28005 мм 285 дм = 2850 см 28 м 5 мм 2805 см 2 м 85 см 280 дм 5 мм где у меня сошлось поставил знаки равно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Гоша задумал четырёхзначное число. Когда его спросили, какое число он задумал, он ??аписал на доске числа 1026, 2106 и 2610 и сказал: «Каждое из эт...
Биология
Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют ...
География
Скольким градусам на глобусе равны : 1. Экватор 2. Северный полярный круг 3. Южный полюс 4. Северный тропик 5. Южный тропик
Английский язык