Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходится. Соедини линией равные величины: 5 км 89 м 5890 м 58900 дм 589 м 589 дм ...

Математика

Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходится. Соедини линией равные величины: 5 км 89 м 5890 м 58900 дм 589 м 589 дм 5089 м 58900 см 5809 м 580 м 900 см 58900 см 20 м 85 см 28500 см 28 м 5 см 28005 мм 285 дм 2850 см 28 м 5 мм 2805 см 2 м 85 см 280 дм 5 мм

Автор: Гость