Скольким градусам на глобусе равны : 1. Экватор 2. Северный полярный круг 3. Южный полюс 4. Северный тропик 5. Южный тропик
География
Скольким градусам на глобусе равны : 1. Экватор 2. Северный полярный круг 3. Южный полюс 4. Северный тропик 5. Южный тропик
Ответ(ы):
Гость:
1.Экватор= 90 градусов 2. Северный полярный круг 90 градусов
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