Запишите выражения в виде степени с показателем 2: 1) а (во второй степени) b (в деся??ой степени) расскажите подробно пожалуйста
Алгебра
Запишите выражения в виде степени с показателем 2: 1) а (во второй степени) b (в деся??ой степени) расскажите подробно пожалуйста
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