Запишите выражения в виде степени с показателем 2: 1) а (во второй степени) b (в деся??ой степени) расскажите подробно пожалуйста

Алгебра

Запишите выражения в виде степени с показателем 2: 1) а (во второй степени) b (в деся??ой степени) расскажите подробно пожалуйста

Автор: Гость