Три детали- медная, железная и алюминиевая имеют одинаковые объёмы. какая деталь имеет наибольшую массу какая наименьшую? пустот в деталях нет. ПОМОГИТЕ!!!

Физика

Три детали- медная, железная и алюминиевая имеют одинаковые объёмы. какая деталь имеет наибольшую массу какая наименьшую? пустот в деталях нет. ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость