Три детали- медная, железная и алюминиевая имеют одинаковые объёмы. какая деталь имеет наибольшую массу какая наименьшую? пустот в деталях нет. ПОМОГИТЕ!!!
Физика
Три детали- медная, железная и алюминиевая имеют одинаковые объёмы. какая деталь имеет наибольшую массу какая наименьшую? пустот в деталях нет. ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Масса это объём умноженный на плотность => У меди наибольшая, у алюминия наименьшая
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