Образуй однокоренные имена прилагательные от названий стран городов рек 2 Киев Полтава Харьков Львов Москва Ростов Новгород Тула.3 Дунай Неман Нева Амур.

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Образуй однокоренные имена прилагательные от названий стран городов рек 2 Киев Полтава Харьков Львов Москва Ростов Новгород Тула.3 Дунай Неман Нева Амур.
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Киевский,Полтавский,Харьковский,Львовский,Московский,Ростовский,Новгородский,Тульский Дунайский,Неманский,Невский,Амурский
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