Маховик с моментом инерции 60 кг · м2 вращается с постоянной угловой скоростью 30 ра??/с. Тормозящий момент, под действием которого маховик останавливается через 20 с равен:
Физика
Маховик с моментом инерции 60 кг · м2 вращается с постоянной угловой скоростью 30 ра??/с. Тормозящий момент, под действием которого маховик останавливается через 20 с равен:
Ответ(ы):
Гость:
Решение: M=J*E E=d*w/lt=w/t=31,4/20=1,57рад/с2 тогда:M=J*E=63,6*1,57=99,85H*м ответ:М+99,85Н*М
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