Маховик с моментом инерции 60 кг · м2 вращается с постоянной угловой скоростью 30 ра??/с. Тормозящий момент, под действием которого маховик останавливается через 20 с равен:

Физика

Маховик с моментом инерции 60 кг · м2 вращается с постоянной угловой скоростью 30 ра??/с. Тормозящий момент, под действием которого маховик останавливается через 20 с равен:

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