К крючку динамометра подвешен маркированный груз весом 1H.При его погружении в воду динамометр показывает 1,8H.Определите силу Архимеда.
Физика
К крючку динамометра подвешен маркированный груз весом 1H.При его погружении в воду динамометр показывает 1,8H.Определите силу Архимеда.
Ответ(ы):
Гость:
F Архимеда = P в воде - Р в воздухе = 1,8 - 1 = 0,8 H
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