К крючку динамометра подвешен маркированный груз весом 1H.При его погружении в воду динамометр показывает 1,8H.Определите силу Архимеда.

Физика

К крючку динамометра подвешен маркированный груз весом 1H.При его погружении в воду динамометр показывает 1,8H.Определите силу Архимеда.

Автор: Гость