Дайте пожалуйста ответы на молодежный чемпионат по английскому для 8-9 классов

Английский язык
Дайте пожалуйста ответы на молодежный чемпионат по английскому для 8-9 классов
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Гость:
Ответы 1а 2б 3с 4б 6а 7а 8б 9с 10б  потом я незнаю
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