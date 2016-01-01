Гоша задумал четырёхзначное число. Когда его спросили, какое число он задумал, он ??аписал на доске числа 1026, 2106 и 2610 и сказал: «Каждое из этих чисел я получил, поменяв местами две цифры в моём числе». Какое число могло б...
Математика
Гоша задумал четырёхзначное число. Когда его спросили, какое число он задумал, он ??аписал на доске числа 1026, 2106 и 2610 и сказал: «Каждое из этих чисел я получил, поменяв местами две цифры в моём числе». Какое число могло быть у Гоши? Укажите все возможные варианты.
Ответ(ы):
Гость:
2016: двойку поменять местами с единицей - 1026 единицу с нулём - 2106 6 с 0 - 2610
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