Морфемный разбор слова сиреневых
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Морфемный разбор слова сиреневых
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Сирен- корень ев - суффикс ый- окончание
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