Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ............ read ............ 4. skate ........... do ............. 5. come .......... ...
Английский язык
Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ............ read ............ 4. skate ........... do ............. 5. come .......... go ............. Напишите предложения в Present Continuous. Обведите вспомогательный глагол и окончание - ing cсмыслового глагола. Утверждение Отрицание 1. (wash) He ........................ He ................... 2. (pley) They .................. They ............... 3. (clean) I ..................... I ................... 4. (jump) It ....................... It .................. 5. (go) We .................... We ................
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходитс...
Математика
Гоша задумал четырёхзначное число. Когда его спросили, какое число он задумал, он ??аписал на доске числа 1026, 2106 и 2610 и сказал: «Каждое из эт...
Биология
Цветки у насекомоопыляемых растений: 1) крупные имею запах тяжелые 2) Мелкие лег??ие без запаха 3)мелкие сухие без запаха 4)крупные имеют ...