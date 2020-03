Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ............ read ............ 4. skate ........... do ............. 5. come .......... ...

Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ............ read ............ 4. skate ........... do ............. 5. come .......... go ............. Напишите предложения в Present Continuous. Обведите вспомогательный глагол и окончание - ing cсмыслового глагола. Утверждение Отрицание 1. (wash) He ........................ He ................... 2. (pley) They .................. They ............... 3. (clean) I ..................... I ................... 4. (jump) It ....................... It .................. 5. (go) We .................... We ................

