Снег в банке расстаял что осталось

Другие предметы
Снег в банке расстаял что осталось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
осталасмь вода.потому что снег расстаял
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Для подготовки к экзамену Аристарху Луков-Арбалетову надо выучить 100 билетов. Он решил готовиться постепенно, ежедневно увеличивая количество вы...
Ответить
Математика
Каким свойством обладает диагональ
Ответить
Английский язык
Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ..........
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова сиреневых
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста решить задание. У меня скоро взорвётся мозг. Почему-то никто ??е отвечает с обеда. Может в книге ошибка? У меня не всё сходитс...
Ответить