Снег в банке расстаял что осталось
Другие предметы
Снег в банке расстаял что осталось
Ответ(ы):
Гость:
осталасмь вода.потому что снег расстаял
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Для подготовки к экзамену Аристарху Луков-Арбалетову надо выучить 100 билетов. Он решил готовиться постепенно, ежедневно увеличивая количество вы...
Математика
Английский язык
Напишите четвёртую форму глагола (V + ing) 1. have ............ play .............. 2. give ............ jump ............. 3 . take ..........
Русский язык