Для подготовки к экзамену Аристарху Луков-Арбалетову надо выучить 100 билетов. Он решил готовиться постепенно, ежедневно увеличивая количество выученных за день билетов на одно и то же число. Известно, что за первый день А...

Алгебра
Для подготовки к экзамену Аристарху Луков-Арбалетову надо выучить 100 билетов. Он решил готовиться постепенно, ежедневно увеличивая количество выученных за день билетов на одно и то же число. Известно, что за первый день Аристарх выучил 1 билет. Определите, сколько билетов он выучил за последний день, если подготовка заняла 10 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За последний день он выучил 19 билетов он каждый день увеличивал на 2 билета 1день-1 билет 2-3 3-5                     теперь сложим    1+3+5+7+9+11+13+15+17+19=100 4-7 5-9 6-11 7-13 8-15 9-17 10-19
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