В треугольнике KMN угол M прямой, синус угла H равен 0, 25. Найдите косинус угла K.
Геометрия
В треугольнике KMN угол M прямой, синус угла H равен 0, 25. Найдите косинус угла K.
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