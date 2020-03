Сказка на немемецком про любую одежду

Гость: Гость:

In Kleidung, können Sie bestimmen, was Sie sind und wie Sie gönnen Sie sich. Ja, Kleidung ist in der Lage, anderen zu sagen, wer Sie sind. Sie kann über Ihre Integrität, Beständigkeit, hohe moralische Standards sprechen. Oder schreien der Rebellion und Unzufriedenheit. Es dient als eine Art Erkennungszeichen. Einige Jugendliche tragen zerrissene Kleidung, Kleidung a la Punk, oder umgekehrt, teure Dinge von bekannten Designern ein bestimmtes Bild zu erstellen. Andere seiner Kleidung die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts anziehen, oder wollen älter aussehen als sie sind. Für viele Jugendliche tragen - es ist eine Gelegenheit, Individualität zu zeigen und ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Aber in der Jugend, ist eine Person noch in den Prozess der Bildung - die Menschen ändern, wachsen. Und in dem Bemühen, sein "Ich" zum Ausdruck bringen, passieren Sie sich nicht ganz sicher, was Sie wollen zum Ausdruck bringen, und wie es zu tun. Daher kleiden einige Jugendliche exzentrisch und sehr anspruchsvoll. Aber das alles sagt, das ist nicht über die "Persönlichkeit" und ihre gemeinsame Unreife, und macht auch Röte ihrer Eltern ..