Сказка Пушкина -имя героя 4 буквы заканчивается на букву о

Литература
Сказка Пушкина -имя героя 4 буквы заканчивается на букву о
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Автор: Гость
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Гость:
Попе из сказки,, Сказкао попе и рабоднике его болде "
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