Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.
Українська мова
Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Гаряча каша дуже смачна. 2)Є люди з гарячими серцями.
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