Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.

Українська мова

Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.

Автор: Гость