Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.

Українська мова
Складіть два речення зі словом гарячий так щоб у першому реченні це слово вживало??я в прямому значенні а в другому-в переносному.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1)Гаряча каша дуже смачна.                                                                    2)Є люди з гарячими серцями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1. Упростите выражение: a) (2x^2+3)(5-3x^2)-(6x^4+15) б) (2x-4)(x-5)-2x (x-6) 2.упростите вырожение: -x^2-(5+x)(3-x) и найдите его значение ...
Ответить
Алгебра
7 класс. 25с^2 + 10cm^2 + m^4
Ответить
Математика
Найди значение выражение легуим способом
Ответить
Обществознание
Какое свойство воды проявляется если воду разлить на ровной или наклонной поверх??ости?
Ответить
Алгебра
1)Выразите в радианной мере величину угла: а)18 б)-250 в)-360 г)225 2)Выразите в градусной мере величину угла а)п б)-2.5 в)п/3 г)3
Ответить