Складіть розповідь про те що могло б статися якби на землі зникли рослини

История
Складіть розповідь про те що могло б статися якби на землі зникли рослини
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перш за все зникло б усе живе на планеті адже , богато рослин виділяють кисень ,а усі живі істоти ним дихають .Планета була пуста без жодної живої істоти .І життя невідновилося, адже живі організми без повітря незмогли еволюціонуватись.Тому слід засвідчити що потрібно шанобливо ставитись до рослин ,адже без них небуло життя.
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