СОСТАВЬ и запишиши различные выражения на деления используя только данные числа;30.5.10.2.60.6
Математика
СОСТАВЬ и запишиши различные выражения на деления используя только данные числа;30.5.10.2.60.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:5=6,10:5=2,60:10=6,30:6=5,60:2=30
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