Есть два примера, которые нужно спростить - 4 • (-х + 5y) + 2 (3х - y) 5 • (2а - 3b) - 3 • (-а + 4b)

Математика

Есть два примера, которые нужно спростить - 4 • (-х + 5y) + 2 (3х - y) 5 • (2а - 3b) - 3 • (-а + 4b)

Автор: Гость