Есть два примера, которые нужно спростить - 4 • (-х + 5y) + 2 (3х - y) 5 • (2а - 3b) - 3 • (-а + 4b)
Математика
Есть два примера, которые нужно спростить - 4 • (-х + 5y) + 2 (3х - y) 5 • (2а - 3b) - 3 • (-а + 4b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 4 * (-х + 5y) + 2 (3х - y)=-4x-20y+6x-2y=2x-22y; 5 * (2а - 3b) - 3 * (-а + 4b)=10a-15b+3a-12b=13a-27b.
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