. В русском алфавите 33 буквы, но есть одна буква, которая может быть слогом и целым ??ловом в предложении. Что это за буква?
Русский язык
. В русском алфавите 33 буквы, но есть одна буква, которая может быть слогом и целым ??ловом в предложении. Что это за буква?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласная может потому что гласные могут быть одним слогом
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