. В русском алфавите 33 буквы, но есть одна буква, которая может быть слогом и целым ??ловом в предложении. Что это за буква?

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. В русском алфавите 33 буквы, но есть одна буква, которая может быть слогом и целым ??ловом в предложении. Что это за буква?

Автор: Гость