Хорошие и плохие черты Александра Македонского
История
Хорошие и плохие черты Александра Македонского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ прекрасное образование + личная храбрость + полководческий талант + простота в обращении с воинами - властолюбие - нетерпимость к инакомыслию - любовь к роскоши - жесткость
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