Хорошие и плохие черты Александра Македонского

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Хорошие и плохие черты Александра Македонского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ прекрасное образование + личная храбрость + полководческий талант + простота в обращении с воинами - властолюбие  - нетерпимость к инакомыслию - любовь к роскоши - жесткость 
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