Провідміняти числівники 123,65.Плиз))

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Провідміняти числівники 123,65.Плиз))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. сто двадцять три р. ста двадцяти ( тьох) трьох д. ста двадцяти ( т ьом) трьом з. сто двадцять ( тьох) трьох о. ста двадцятьма ( т ьома) трьома н. шистдесят п,ять р. шистдесяти ( тьох) п, яти ( п,ятьох) д. ШИСтдесяти ( тьом) п,яти( т ьом) з. шистдесят ( тьох) п,ять ( п,ятьох) о. шистдесятьма( шистдесятьома) п,ятьма( п,ятьома) м. на ШИСт десяти ( тьох) п,яти( п,ятьох)
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