1,3,4 умоляю срочно,очень прошу
Физика
1,3,4 умоляю срочно,очень прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=1000 кг/м^3. (Плотность воды).V=0.8 м^3.F(a)=? ______Решение: Формула силы Архимеда:F=V*p*gГде p - плотность жидкости, V - объем погруженного в жидкость тела, g-ускорение свободного падения.Считаем:F(a)=1000*10*0,8=8000 Н.Ответ: F(a)=8000Н=8кН.
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