Себестоимость продукции сначала возросла на 10%, а затем уменьшилась на 20%. На сколько процентов уменьшилась себестоимость продукции по сравнению с начальной?
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Себестоимость продукции сначала возросла на 10%, а затем уменьшилась на 20%. На сколько процентов уменьшилась себестоимость продукции по сравнению с начальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20% уменьшилась себестоимость
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