Себестоимость продукции сначала возросла на 10%, а затем уменьшилась на 20%. На сколько процентов уменьшилась себестоимость продукции по сравнению с начальной?

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Себестоимость продукции сначала возросла на 10%, а затем уменьшилась на 20%. На сколько процентов уменьшилась себестоимость продукции по сравнению с начальной?

Автор: Гость