Помагите пожалуйста разобрать по частям речи,подчеркнуть главные члены предлож??ния: ТЕКСТ Люблю снежные зимы в России.Непогоду сменяют ясные дни.Блестят на солнце глубокие сугробы,скрылись подо льдом большие реки,маленькие ...

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Помагите пожалуйста разобрать по частям речи,подчеркнуть главные члены предлож??ния: ТЕКСТ Люблю снежные зимы в России.Непогоду сменяют ясные дни.Блестят на солнце глубокие сугробы,скрылись подо льдом большие реки,маленькие речушки.Припорошила зима землю снежной шубкой.Отдыхает земля,набирают силу. Наполняется жизнью зимний лес.Простучал по слухом дереву дятел.С шумом пролитит рябчик,поднимется из снежной пыли глухарь.Пискнула тихонько лесная мышь,прабежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе. ЗАРАНИЕ СПАСИБО)

Автор: Гость