Помагите пожалуйста разобрать по частям речи,подчеркнуть главные члены предлож??ния: ТЕКСТ Люблю снежные зимы в России.Непогоду сменяют ясные дни.Блестят на солнце глубокие сугробы,скрылись подо льдом большие реки,маленькие ...
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Помагите пожалуйста разобрать по частям речи,подчеркнуть главные члены предлож??ния: ТЕКСТ Люблю снежные зимы в России.Непогоду сменяют ясные дни.Блестят на солнце глубокие сугробы,скрылись подо льдом большие реки,маленькие речушки.Припорошила зима землю снежной шубкой.Отдыхает земля,набирают силу. Наполняется жизнью зимний лес.Простучал по слухом дереву дятел.С шумом пролитит рябчик,поднимется из снежной пыли глухарь.Пискнула тихонько лесная мышь,прабежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе. ЗАРАНИЕ СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люблю(сказ.), сменяют(сказ.), блестят(сказ.), сугробы(подлеж.), скрылись(сказ.), реки(подлеж.); Припорошила(сказ.),зима(подлеж.); Отдыхает(сказ.), земля(подлеж.), набирают(сказ.); Наполняется(сказ.,), лес(подлеж.); Простучал(сказ.),дятел(подлеж.); Пролетит(сказ.),рябчик(подлеж.), поднимается(сказ.),глухарь(подлеж.); Пискнула(сказ.),мышь(подлеж.),пробежала(сказ.),скрылась(сказ.).
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