Звуко буквеный анализ друзья
Русский язык
Звуко буквеный анализ друзья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзья-2 слога,ударение на втором слоге.Д(д)-согласный,твёрдый парный,звонкий парный.Р(р)-согласный,твёрдый парный,звонкий непарный.У(у)-гласный,безударный.З(з)-согласный,мягкий парный,звонкий парный.Ь( )-нет звука.Я(й)-согласный,мягкий непарный,звонкий непарный.(а)-гласный,ударный.6 букв,6 звуков.
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