Если две стороны треугольника равны 11 и 9, а медиана,проведенная к третьей стороне, равна 8, то площадь треугольника равна

Математика

Если две стороны треугольника равны 11 и 9, а медиана,проведенная к третьей стороне, равна 8, то площадь треугольника равна

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