Опешіть масову частку солі в розченні ,який містить 400г. води і 100г. солі!!! (Можно и на русском)

Гость: Гость:

1. Находим массу раствора: m р-ра = m соли + m Н2О = 100 г + 400 г = 500 г 2. Определяем массовую долю соли в растворе: ω соли = (m соли / р-ра) * 100% = (100 г / 500 г) * 100% = 20 % Ответ: 20 %