Вспомни народные приметы и попробуй составить текст

Гость: Гость:

Я тебе скину несколько примет,а ты сам придумал текс уже Если медведи ходят недалеко от дорог и человеческого жилья – в лесу голодно. Если первым навстречу попадется медведь – к добру. Если первой навстречу лысая лошадь – по крайней мере, в этот день успеха не ожидай. Собака воет – к несчастью, нос держит к земле – к покойнику, вверх – к пожару. Собака скулит – к чьей-то болезни. Черная кошка перебежала дорогу – вернись, не то удачи не будет;