Вспомни народные приметы и попробуй составить текст
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Вспомни народные приметы и попробуй составить текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тебе скину несколько примет,а ты сам придумал текс уже Если медведи ходят недалеко от дорог и человеческого жилья – в лесу голодно. Если первым навстречу попадется медведь – к добру. Если первой навстречу лысая лошадь – по крайней мере, в этот день успеха не ожидай. Собака воет – к несчастью, нос держит к земле – к покойнику, вверх – к пожару. Собака скулит – к чьей-то болезни. Черная кошка перебежала дорогу – вернись, не то удачи не будет;
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Летом бродит без дороги между сосен и берез,а зимой он спит в берлоге,от мороза прячет нос.ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ ,написание которых ты можешь объяснить.