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Решите уточнение (х-8)*2=(6-х)*2
Алгебра
Решите уточнение (х-8)*2=(6-х)*2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-8)*2=(6-х)*2; 2х-16=12-2х; 2х+2х=12+16; 4х=28; Х=28:4; Х=7
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