Морфологический разбор: ПОВСЮДУ заранее спасибо))
Русский язык
Морфологический разбор: ПОВСЮДУ заранее спасибо))
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Гость:
Повсюду- корень (это наречие )
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