Мотоциклист ехал два часа со скоростью 125км/ч. В течении следующих двух часов его скорость была на 29км/ч меньше. Какой путь проехал мотоциклист за эти четыре часа?

Математика

Мотоциклист ехал два часа со скоростью 125км/ч. В течении следующих двух часов его скорость была на 29км/ч меньше. Какой путь проехал мотоциклист за эти четыре часа?

Автор: Гость