Мотоциклист ехал два часа со скоростью 125км/ч. В течении следующих двух часов его скорость была на 29км/ч меньше. Какой путь проехал мотоциклист за эти четыре часа?
Математика
Мотоциклист ехал два часа со скоростью 125км/ч. В течении следующих двух часов его скорость была на 29км/ч меньше. Какой путь проехал мотоциклист за эти четыре часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)125*2=250км-в первые 2 часа 2) 125-29= 96км/ч- скорость в следующие 2 часа 3) 96*2= 192км 4) 192+250=442км
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