Скорость белого медведя 10 км час сколько времени потребуется ему чтобы проплыть 40 км
Математика
Скорость белого медведя 10 км час сколько времени потребуется ему чтобы проплыть 40 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:10=4(часа)плыть медведю
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