Скорость белого медведя 10 км час сколько времени потребуется ему чтобы проплыть 40 км

Математика
Скорость белого медведя 10 км час сколько времени потребуется ему чтобы проплыть 40 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:10=4(часа)плыть медведю
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