План до 3 розділу твору " Митькозавр из Юрківки або Химера лісового озера "
Українська література
План до 3 розділу твору " Митькозавр из Юрківки або Химера лісового озера "
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Гость:
1. Завдання вчительки2. Насмішки майбутнього майстра велосипедного спорту3. Добра бабуся, та дід Трохим.4. Дорога до лісового озера.5. Страшна розповідь про химеру6. Таемниця. І нічна варта.7. Вивчення бібліотеки.8. Митькозавр Стеценка із Юрківки.9. Велечезні сліди на березі.10. Невдала операція "Курка".11. Нічний розіграш Васі.12. Майбутні пригоди хлопців.
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