Назовите главные изменения российской политической системы в 1990 годах. Что препя??ствует развитию демократии в России ?
Обществознание
Назовите главные изменения российской политической системы в 1990 годах. Что препя??ствует развитию демократии в России ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америка сильно влияла на политическое развитие россии в 90 гг,если в росси будет демократия тогда вся экономика россии рухнет не будет средств на развитее обороны и образования
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